EVE RISSER « RED DESERT ORCHESTRA » feat NAÏNY DIABATÉ Rocher de Palmer Cenon, mercredi 24 janvier 2024.

EVE RISSER « RED DESERT ORCHESTRA » feat NAÏNY DIABATÉ
Mercredi 24 janvier, 20h30
Rocher de Palmer

Eurythmia, d’Eve Risser, est une expérience sensorielle. Une plongée dans un univers polyrythmique fait de paysages sonores où notre imaginaire gambade en liberté aux côtés d’instruments dégagés de toute entrave. Où situer la musique d’Eve Risser et du Red Desert Orchestra ? Entre jazz équilibriste, groove organique, énergie tellurique et inspiration solaire, elle est née d’un « désir d’Afrique » de la pianiste française. Balafon, djembé, bara ont rejoint les instruments qui composaient déjà sa précédente formation, le White Desert Orchestra. Douze incroyables musiciens improvisent sur des boucles invitant à la transe, d’où émergent des solos voltigeurs. On entend parfois le pas lourd de quelques pachydermes, le galop précipité des chevaux, le souffle de l’harmattan, et puis, après la tempête et l’étourdissement, une apaisante petite pluie de balafons. La musique d’Eve Risser, habitée par ces nouvelles influences, semble atteindre des sommets de fièvre et d’heureux égarements dans ce désert, rouge comme le sol mandingue, où tout semble pouvoir germer.

