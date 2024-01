Ouverture de la Micro-Folie Rocher de Palmer-Cenon Rocher de Palmer Cenon, dimanche 21 janvier 2024.

Ouverture de la Micro-Folie Rocher de Palmer-Cenon Inspirée des Folies du Parc de la Villette, la Micro-Folie est un dispositif porté par le Ministère de la Culture et coordonné par La Villette. Son intention, offrir des temps de délectation… Dimanche 21 janvier, 14h00 Rocher de Palmer Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-21T14:00:00+01:00 – 2024-01-21T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T14:00:00+01:00 – 2024-01-21T16:00:00+01:00

Inspirée des Folies du Parc de la Villette, la Micro-Folie est un dispositif porté par le Ministère de la Culture et coordonné par La Villette. Son intention, offrir des temps de délectation culturelle en s’appuyant sur des activités plurielles, accessibles seul.e, en groupe ou en famille. Le principe de la Micro-Folie, c’est de développer un espace de découverte multi-activités articulé autour d’un musée numérique donnant l’accès à des milliers de chefs-d’œuvre de nombreuses institutions et musées locaux, nationaux et internationaux. C’est le cas de La Micro-Folie Le Rocher de Palmer Cenon qui ouvre en 2024 avec un programme de réjouissances donnant accès à une galerie d’art virtuelle et interactive, des espaces en réalité virtuelle, des après-midis curieuses, des ateliers créatifs… Avant son inauguration officielle, la Micro-Folie du Rocher de Palmer Cenon sera donc à découvrir le dimanche 21 janvier avec la journée Fêtes vos jeux !

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/micro.folies/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

rocher de palmer cenon