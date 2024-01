Sarah McCoy Rocher de Palmer Cenon, vendredi 19 janvier 2024.

[agenda/agenda2023] Qui connaît Sarah McCoy ne peut se contenter de l’écoute de ses albums. La voir et surtout l’écouter en live relèvent de l’expérience immanquable, intense comme un voyage, marquante comme un souvenir intime. La France l’a adoptée avec fierté, cette Américaine débarquée tout droit de La Nouvelle-Orléans. Sarah McCoy est pianiste, compositrice, interprète. Elle est extravagante, généreuse, envoûtante. Dans son second album, né avec la complicité du producteur Renaud Letang et du musicien Chilly Gonzales, elle se pare des attributs d’une grande prêtresse, dont les incantations vocales seraient allées puiser leur force dans une introspection profonde — en partie douloureuse — et sans angles morts. Cette bourlingueuse à la présence folle déjoue les codes à force d’éclats de rire tonitruants et de confessions touchantes sur scène. Entre ses ballades habillées par des basses profondes et un piano sombre et ses envolées vocales et volcaniques, l’interprète nous harponne. Elle alterne déchaînement et retenue, zigzague avec virtuosité entre blues, jazz, gospel et pop. Sarah McCoy dompte désormais le feu qui la brûle, pour mieux nous consumer.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

