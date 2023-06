Blick Bassy Rocher de Palmer Cenon, 8 décembre 2023, Cenon.

Blick Bassy Vendredi 8 décembre, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 23€ | Tarif abonné : 20€ | Tarif guichet : 24€ – Places assises numérotées

Les éléments naturels et le vivant sont au centre du dernier projet de Blick Bassy. L’artiste camerounais livre un plaidoyer en faveur de l’eau et de sa préservation, sa voix céleste en porte-étendard sublime. À la croisée de l’Afrique et de l’Occident, la musique de Blick Bassy a toujours choisi la voie du métissage. Celui qui puise dans les sonorités modernes de la folk autant que dans les racines de la soul, sur lesquelles l’auteur-compositeur-interprète distille de légères teintes électroniques. Après son album 1958 qui rendait hommage à Ruben Um Nyobè, militant de l’indépendance camerounaise assassiné par l’armée française, Blick Bassy présente Mádibá, son cinquième album. Ce fervent défenseur du vivant y célèbre l’eau dans sa langue maternelle, le bassa, pour appeller à protéger cette ressource précieuse. Et choisit la fable et son pouvoir mobilisateur pour porter son propos, rehaussé par des arrangements tout en grâce.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/blick.bassy/12.2023.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

