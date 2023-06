Mēhmān Rocher de Palmer Cenon, 8 décembre 2023, Cenon.

Mēhmān Vendredi 8 décembre, 19h30 Rocher de Palmer Concert gratuit. Réservation conseillée, invitation à télécharger un mois avant le concert.

15 instruments et presque autant d’univers vocaux et de langues résonnent dans ce grand parcours musical, graphique et sonore. L’hospitalité est au coeur de ce voyage qui nous emmène des Balkans à l’Afghanistan en passant par la Route de la soie. « Mēhmān » ? : c’est l’hôte, dans bien des langues de la Route de la soie – celui, celle à qui on se doit d’ouvrir sa maison. Par un dialogue inédit entre musiques traditionnelles revisitées, dessin en direct, phoNographies et voix enregistrées (récits issus de collectages et de lectures), ce concert dessiné choral met en lumière et questionne cette expérience du 1er contact entre la personne qui pose le pied en terre étrangère (riche ou démunie, avec ou sans papiers, bienvenue ou pas) et celle qui vit là. Itinéraires, rencontres ou confrontations, avec l’ailleurs, avec l’autre… : croisant les routes, les destins et les arts, le spectacle fait résonner la parole de voyageurs, recueillie au fil du chemin (ouïghour, albanais, kurde, ukrainien, rromani, kirghiz, persan…). Un carnet de voyage aussi intense qu’étonnant – à hauteur d’humanité.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le Rocher de Palmer c'est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T19:30:00+01:00 – 2023-12-08T21:30:00+01:00

