Faada Freddy Rocher de Palmer Cenon, 7 décembre 2023, Cenon.

Faada Freddy Jeudi 7 décembre, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 26€ | Tarif abonné : 23€ | Tarif guichet : 27€

Avec sa soul music bien fagotée et son gospel groovy à souhait, Faada Freddy surfe avec panache sur l’énergie de ses débuts. Et toujours a cappella. Ça balance, ça rappe, ça groove et ça donne la patate ! Après un 1er album du feu de Dieu en 2016, 300 concerts du même tonneau et une nomination aux Victoires de la musique, on attendait impatiemment son retour. Faada Freddy c’est un peu le Pharrell Williams ou le Bobby Mc Ferrin sénégalais. Écoutez donc Tables Will Turn, premier single de son 2ème disque et tube planétaire en puissance. Sa musique « 100% organique et 0% technologique » comme il le dit lui-même, accrochera durablement un large sourire sur votre bobine. Percussions corporelles, beat boxing, stomp, clapping, harmonies vocales, rythme de dingue… et le sourire en prime. Avec lui et sa bande, le corps, instrument inspirant, s’exprime et réchauffe le c(h)oeur ! Star au Sénégal, Faada Freddy va encore faire parler de lui et ne tardera pas à submerger la planète toute entière de son charisme dandy, son allure chic et sa musique choc !

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/faada.freddy/12.2023.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

2023-12-07T20:30:00+01:00 – 2023-12-07T22:30:00+01:00

