Gironde Concert de la Sainte Cécile Rocher de Palmer Cenon, 2 décembre 2023, Cenon. Concert de la Sainte Cécile Samedi 2 décembre, 14h00 Rocher de Palmer Gratuit Qu’elle ou il apprenne l’accordéon, la basse, la clarinette, le sax, le chant, le violon, la batterie… Qu’elle ou il s’exprime sur un mode classique, jazz, rock, trad’… Le fin du fin pour un·e musicien·ne, c’est de jouer à plusieurs ! Classe de batteries, Classe d’éveil, Orchestre…… Le concert de la Sainte Cécile est pour les élèves l’occasion de se produire ensemble, sur scène et en public, sous la direction des professeur·e·s ! Un concert pour prendre du plaisir, transmettre sa passion, donner à sa famille et ses ami·e·s, un aperçu de son apprentissage musical. Rocher de Palmer 1 rue aristide Briand 33150 Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ecole.musique@cenon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 33 80 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

