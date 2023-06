Yves Carbonne & Guests Rocher de Palmer Cenon, 30 novembre 2023, Cenon.

Yves Carbonne & Guests Jeudi 30 novembre, 20h30 Rocher de Palmer Tarif unique : 16€

La basse est l’instrument de prédilection d’Yves Carbonne, explorateur de sons et d’émotions. Il innove en continue, au choix avec sa deux ou douze cordes et prépare avec ses invités un concert placé sous le signe du groove. Avec Tales of the Reconstruction, son dernier album, le bassiste Yves Carbonne poursuit un travail entamé il y a plus de 30 ans, alors qu’il débutait aux côtés du musicien de jazz Bernard Lubat, l’une de ses influences majeures. Son oeuvre a grandi depuis, construite avec le souci de l’innovation permanente et l’improvisation en maître-mot. Ses instruments, parfois élaborés en collaboration avec des luthiers de renom, souvent spectaculaires, lui ont donné la possibilité technique d’explorer un large spectre de sonorités. Joueur reconnu pour sa maitrise de la sub-bass et sa recherche sur le potentiel de l’octave inférieure, Yves Carbonne partagera la scène en conviant quelques ami.e.s pour fêter la sortie de son album.

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/yves.carbonne/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T20:30:00+01:00 – 2023-11-30T22:30:00+01:00

2023-11-30T20:30:00+01:00 – 2023-11-30T22:30:00+01:00

rocher de palmer cenon