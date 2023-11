Ragnagnas Party Rocher de Palmer Cenon, 25 novembre 2023, Cenon.

Ragnagnas Party 25 et 26 novembre Rocher de Palmer Pass un jour : 2 €

Le festival Ragnagnas Party revient au Rocher de Palmer, à Cenon les 25 et 26 novembre 2023.

Ragnagnas Party est un événement unique et festif autour de la santé gynécologique, les règles et la lutte contre la précarité menstruelle, les sexualités, le consentement et les choix contraceptifs.

Durant tout un week-end, tu pourras participer à des tables rondes, des concerts et spectacles, des animations, déambuler dans un village d’associations et de marques engagées, allez voir une exposition artistique, sans tabous !

Le programme complet du weekend : https://ragnagnasparty.org/

Rocher de Palmer 1 Rue Aristide Briand, 33152 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://ragnagnasparty.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:59:00+01:00

2023-11-26T11:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

Santé Sexualité

BiancaVanDijk – Pixabay