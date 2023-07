Festival Ragnagnas Party Rocher de Palmer Cenon, 25 novembre 2023, Cenon.

Festival Ragnagnas Party 25 et 26 novembre Rocher de Palmer Prix libre en journée

L’association Nouveaux Cycles investit une nouvelle fois les murs du Rocher et présente la deuxième édition du festival décomplexé, alternatif et populaire qui titille les tabous : Ragnagnas Party. Durant 2 jours, le Rocher se métamorphose et accueille Ragnagnas Party, un festival pensé comme un espace d’informations, de témoignages, d’échanges entre grand public, professionnel.le.s de santé, artistes, élèves de collèges et lycées… L’événement réunit plusieurs formats d’intervention (conférences, ateliers, concerts, spectacles, rencontres, animations…) sur des sujets forts abordés sans tabou et sans idée reçue tels que les règles, la lutte contre la précarité menstruelle, les sexualités, les choix contraceptifs et le consentement, la santé gynécologique, la lutte contre les violences et discriminations liées au genre…

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/ragnagnas.party/11.2023.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

