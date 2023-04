Benjamin Epps Rocher de Palmer Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde

Benjamin Epps Rocher de Palmer, 24 novembre 2023, Cenon. Benjamin Epps Vendredi 24 novembre, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 22€ | Tarif abonné : 19€ | Tarif guichet : 24€ Admiré des jeunes générations et adulé des plus anciennes, le jeune Gabonnais marque d’abord par sa voix singulière haut perchée et son éloquence musicale. Auréolé du trophée du Meilleur flow international lors de la cérémonie américaine des BET Awards 2022, EPPS affirme son style boom-bap de la côte Est américaine, inspiré par son modèle disparu trop tôt, The Notorious Big. A coup de punchlines assassines et de rimes riches qui dissèquent les thématiques classiques du rap, il surprend aussi en célébrant les petits bonheurs du quotidien. Dans La Grande Désillusion, la rappeur poursuit sa voie artistique portée par des « instrus tantôt sombres, tantôt jazz lumineuses ». Loin du cliché de l’album de la maturité, ce premier album est plutôt celui d’un artiste conscient qu’on ne s’arrête jamais de grandir. EN SAVOIR PLUS Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/benjamin.epps/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00 rocher de palmer cenon

Détails Catégories d’Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon Departement Gironde Lieu Ville Rocher de Palmer Cenon

Rocher de Palmer Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Benjamin Epps Rocher de Palmer 2023-11-24 was last modified: by Benjamin Epps Rocher de Palmer Rocher de Palmer 24 novembre 2023 Cenon Rocher de Palmer Cenon

Cenon Gironde