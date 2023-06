Daniel García Trio Rocher de Palmer Cenon, 23 novembre 2023, Cenon.

Daniel García Trio Jeudi 23 novembre, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 21€ | Tarif abonné : 18€ | Tarif guichet : 22€

La Via de plata, qui donne son titre au second album de Daniel García, c’est la chaussée romaine de 1000 km, artère historique de la péninsule ibérique reliant Séville à Compostelle. Symbole de toutes les influences majeures qui ont traversé l’Espagne du sud au nord, c’est aussi la voie pavée de succès qui s’ouvre au trio animé par ce pianiste majeur, l’un des plus brillants représentants du jazz hispanique actuel. Sur disque, son piano inventif épouse la trompette à quart de ton d’Ibrahim Malouf, la guitare flamenca de Gerardo Núñez ou la clarinette jazzissime d’Anat Cohen, posant les jalons d’un jazz contemporain élégant, nourri d’influences et de sonorités éclectiques. En concert, le trio formé avec Elizarde et Oliveira entre en résonance. Leur jazz émancipé et lumineux donne envie de faire un bout de chemin avec eux.

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/daniel.garcia/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T22:30:00+01:00

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T22:30:00+01:00

rocher de palmer cenon