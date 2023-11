« Les impulseuses » Rocher de Palmer Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

8 femmes cheffes d’entreprise, membres du réseau animé par le CIDFF Gironde, vous proposent 1/2 journée pour donner du PEPS à votre projet entrepreneurial : ateliers, interviews, échanges, jeux, rencontres, témoignages… Autant de coups de pouce pour oser ! Entrée libre, ateliers sur inscription (à venir) événement Facebook et Linkedin Restauration sur place Rocher de Palmer 1, rue Aristide Briand 33152 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dans le cadre de la Quinzaine de l'égalité

Rocher de Palmer
1, rue Aristide Briand 33152 Cenon
Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-11-23T14:00:00+01:00 – 2023-11-23T19:00:00+01:00

