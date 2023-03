Ko Ko Mo Rocher de Palmer, 17 novembre 2023, Cenon.

Ko Ko Mo Vendredi 17 novembre, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 22€ / Tarif abonné : 19€ / Tarif guichet : 24€

Ko Ko Mo, un mot aux sonorités tribales, raccord avec l’esprit de l’inséparable duo nantais, dont l’énergie, la folie et l’audacieuse modernité habillent un rock fièrement inspiré du heavy des années 70. Ils déboulent avec leur troisième album Need some Mo’ et leur besoin viscéral de scène. Warren Mutton (guitare/chant) et K20 Grosmolard (batterie/choeur) ont des milliers de kilomètres au compteur, passés à parcourir la France (alternant salles et festivals) autant que les pays du Pacifique. En 2020, ils conquièrent un nouveau public avec leur reprise très rock de Last Night a DJ Saved my Life d’Indeed. Leur pouvoir scénique a fait le reste, les deux amis livrant des live dévastateurs, dont on dit qu’ils sont chaque fois uniques. La faute à leur combo en duo qui leur offre la liberté de partir en improvisation au premier clin d’oeil complice. Les deux bêtes de scène exultent et n’ont rien à envier aux shows débridés et trépidants qui marquèrent les années 70. Warren est monté sur ressort, son jeu de jambes accordé à ses riffs rageurs, sa voix de tête androgyne puissante, à la hauteur d’un Robert Plant. K20 a le sens du spectacle, il tape, debout, assis, devant, à côté, derrière ses fûts et cymbales, il martèle sans faiblir avec fougue, envie et une vitalité contagieuses.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/ko.ko.mo/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:30:00+01:00

