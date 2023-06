Hilight Tribe Rocher de Palmer Cenon, 11 novembre 2023, Cenon.

Hilight Tribe Samedi 11 novembre, 22h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 26€ | Tarif abonné : 23€ | Tarif guichet : 27€

Hilight Tribe est aujourd’hui un groupe incontournable de la scène électro et des festivals du monde entier. Avec leur style unique baptisé « natural trance » les musiciens se sont donnés un défi, celui de créer une trance 100% instrumentale aux influences diverses (reggae, afro, indien, rock, electro…). Leur secret ? La fusion d’une dizaine d’instruments : guitare, basse, batterie, voix, congas, djembé, didgeridoo et autres percussions ou instruments à cordes exotiques. Leur nouvel album Luminessence (Vol.1) est une exploration sonore des cultures du monde et nous embarque dans une nouvelle épopée porteuse d’espoir et de positives vibrations. Sons futuristes et cadences tribales, préparez-vous à une soirée d’anthologie et à une expérience multi-sensorielle.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/hilight.tribe/11.2023.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T22:30:00+01:00 – 2023-11-12T05:00:00+01:00

