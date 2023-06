fiBraM Rocher de Palmer Cenon, 10 novembre 2023, Cenon.

fiBraM Vendredi 10 novembre, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 16€ | Tarif abonné : 13€ | Tarif guichet : 17€ – Places assises numérotées

fiBraM, le filament en latin. Ce fil ténu qui relie réel et imaginaire nourrit la chorégraphie de la compagnie Chriki’Z. Sur scène, deux danseurs, une chanteuse mezzo-soprano et un musicien de oud. La grâce et la puissance de fiBraM tiennent de cette diversité d’univers et de pratiques artistiques convoqués sur une scène feutrée, éclairée avec des ampoules à filament. En mélangeant simultanément et dès la genèse de la création, de la danse hip hop, du chant lyrique et de la musique arabo-andalouse, les deux chorégraphes parviennent à installer une harmonie imprévisible. Amine Boussa et Jeanne Azoulay ont développé une complicité qui les fait parler un même langage, celui des corps qui dialoguent avec les sonorités électroacoustiques de Jérôme Levatois, musicien virtuose du oud, et avec la voix lumineuse de la mezzo-soprano, Alice Duport-Percier. Des mondes s’apprivoisent, se livrent, trouvent l’équilibre. Sensible et envoûtant.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/cie.chrikiz/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T22:30:00+01:00

