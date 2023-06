Yom Rocher de Palmer Cenon, 3 novembre 2023, Cenon.

Yom Vendredi 3 novembre, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 21€ / Tarif abonné : 18€ / Tarif guichet : 22€ | Pass J’n’W : 10€ – Places assises numérotées

Le clarinettiste Yom poursuit le dialogue entamé avec le pianiste Léo Jassef. Une nouvelle célébration « de la douceur et du beau », épurée et habitée, qui nous guide comme une lumière dans la nuit. Le clarinettiste bouillonnant, autrefois prêt à en découdre à chaque prestation scénique, est désormais animé par une nouvelle énergie, durable et douce. La paternité, la méditation, une quête spirituelle et personnelle ont joué un rôle décisif dans cette mue. Depuis trois ans, Yom façonne et polit une musique plus intimiste, introspective et apaisée. Sans jamais perdre ce son unique, immédiatement reconnaissable, mix d’explorations sonores multiples et habité par le klezmer. Le duo formé avec Léo Jassef s’affirme avec un second album et un répertoire prenant, déchirant parfois, en équilibre sur le velours plaintif ou enjoué de la clarinette et le martèlement limpide du piano. Sur scène, les morceaux s’envolent dans des improvisations libres et inspirées, qui nous embarquent loin et nous invitent à cheminer sur le fil de l’émotion pure.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/yom/11.2023.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

