Gironde Alison Wheeler Rocher de Palmer Cenon, 27 octobre 2023, Cenon. Alison Wheeler Vendredi 27 octobre, 20h30 Rocher de Palmer Tarif unique : 35€ – Places assises numérotées Promis ce n’est pas un concert acoustique à la gratte, ni une conférence pour vous expliquer comment devenir riche en 30 jours. Faudra débourser un peu de sous, mais c’est toujours ça que les que les impôts n’auront pas. Alors venez, faîtes pas genre que vous avez autres choses à faire… EN SAVOIR PLUS Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/alison.wheeler/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T20:30:00+02:00 – 2023-10-27T22:30:00+02:00

