Gilberto Gil & Family Rocher de Palmer, 26 octobre 2023, Cenon.

Gilberto Gil & Family Jeudi 26 octobre, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 41€ | Tarif abonné : 38€ | Tarif guichet : 42€

C’est une aubaine, ayons-en conscience. La légende de la « música popular brasileira », Gilberto Gil, fera escale au Rocher pour un live joué en famille. Un moment de communion composé avec l’envie de partager les 60 ans de carrière de l’artiste. Ministre de la Culture brésilien dans les années 2000, cet homme de paix engagé connut pourtant l’exil forcé de son pays. C’était dans les années 70, à une époque où la contestation prend le nom de tropicalisme, mouvement dont il est l’un des pères fondateurs avec son complice Caetano Veloso. Un épisode qui fait de Gilberto Gil, l’architecte militant d’un style nouveau et universel : une musique brésilienne populaire moderne, nourrie d’influences africaine et nord-américaine, fil rouge de son oeuvre de plus de 70 albums, saluée par 9 Grammy Awards. Le compositeur chanteur guitariste n’est pas passé par les scènes bordelaises depuis suffisamment longtemps pour que l’on salue sa venue comme un heureux événement. A un peu plus de 80 ans, il s’entoure de membres de sa famille pour un concert intense et intime, regroupant les plus belles pépites de sa discographie. Un peu de samba, un peu de bossa, un peu de reggae mais surtout les grands classiques de son répertoire, tous baptisés sur les fonds militants du tropicalisme.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le Rocher de Palmer c'est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

