Roger ‘Kemp’ Biwandu « Bordeaux Quintet » Rocher de Palmer, 21 octobre 2023, Cenon.

Plein tarif : 20€ / Tarif abonné : 17€ / Tarif guichet : 22€

Le batteur Roger Biwandu fête ses 50 ans et, cerise sur le gâteau, se met en quatre pour nous offrir un concert entre amis et en famille, énergique et réjouissant ! Sortez briquets et bougies !

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Un 1/2 de siècle, 4 influences majeures (le Congo, pays des origines ; le rugby, son autre passion ; le quartier Palmer où il a grandi ; et bien sûr le jazz !), 4ème album solo. Solo ? Si on veut. Car le « Roger de Palmer » joue toujours collectif ! Il aborde ce retour aux sources sur disque et sur scène avec une flopée d’invités où l’on reconnaîtra la famille, la petite et la grande. S’il a joué avec des géants du jazz et de la variété internationale (Bireli Lagrene, Vassiliu, Higelin, I Muvrini, Joe Zawinul, Salif Keita), il aime revenir échanger des passes avec les amis bordelais. Sur ses propres compositions, ou pour des reprises d’une belle intensité qu’il sait soutenir, grâce à son jeu décisif, exigeant, athlétique comme une belle action rugbystique. Roger Biwandu est un batteur solide, subtil et fidèle en amitié.

