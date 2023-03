Oete Rocher de Palmer, 19 octobre 2023, Cenon.

Oete Jeudi 19 octobre, 20h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 14€ / Tarif abonné : 11€ / Tarif guichet : 16€ / Carte Jeune

Prononcez « eux-te ». Le jeune beauvaisien de 23 ans déboule sur la scène pop française, sa voix androgyne et ses rythmes furieusement cadencés, comme calibrés pour libérer la vitalité de nos corps. Energie, urgence, sincérité. Quand on écoute Oete on est piqué par une multitude de sensations, fortes et d’émotions profondes. La voix un brin voilée convoque l’imaginaire, un univers visuel où les couleurs s’entrechoquent, où les paillettes scintillent, entre deux zones d’ombre. Les mots sont posés sans légèreté, syllabes détachés pour des textes à fleur de peau, à l’écriture rapide, directe, poignante. La pop de Oete se fait électro ou se fait rock, se fait disco ou new wave, alterne les morceaux entêtants avec les chansons noires, parfois lancinantes. Quelque part entre les tubes de son enfance et l’exigence de la chanson française indépendante. Il y a quelque chose de fascinant dans cet espoir de la nouvelle garde, à l’aise avec l’esthétique de l’ambiguïté. Performance scénique à ne pas manquer.

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/oete/10.2023.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T20:30:00+02:00 – 2023-10-19T22:30:00+02:00

2023-10-19T20:30:00+02:00 – 2023-10-19T22:30:00+02:00

rocher de palmer cenon