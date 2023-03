Hamza « Sincèrement Tour » (Complet) Rocher de Palmer Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde

Hamza « Sincèrement Tour » (Complet) Rocher de Palmer, 19 octobre 2023, Cenon. Hamza « Sincèrement Tour » (Complet) Jeudi 19 octobre, 20h00 Rocher de Palmer Tarif unique : 34€ Depuis ses premières mixtapes en 2013, dès qu’un de ses collègues rappeurs qu’il soit Belge comme lui, francophone ou anglophone l’invite sur un morceau ou dans un de ses concerts, le Bruxellois transforme le moment en un instant magique. Boule d’énergie sur scène, ses apparitions sont ovationnées par le public. Sur disque, sa voix feutrée, alliée à des textes toujours piquants et une production à la pointe du rap-game mondial, transforme assurément les featurings en clubs bangers. Pas étonnant donc que, pour son troisième album solo, il choisisse comme titre, une formule de politesse : « Sincèrement, Hamza », celle que l’on trouve en bas de page après avoir tout dit. EN SAVOIR PLUS Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/hamza/10.2023.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T22:00:00+02:00

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T22:00:00+02:00 rocher de palmer cenon

Détails Catégories d’Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon Departement Gironde Lieu Ville Rocher de Palmer Cenon

Rocher de Palmer Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Hamza « Sincèrement Tour » (Complet) Rocher de Palmer 2023-10-19 was last modified: by Hamza « Sincèrement Tour » (Complet) Rocher de Palmer Rocher de Palmer 19 octobre 2023 Cenon Rocher de Palmer Cenon

Cenon Gironde