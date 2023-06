Yilian Cañizares Rocher de Palmer Cenon, 15 octobre 2023, Cenon.

Yilian Cañizares Dimanche 15 octobre, 17h30 Rocher de Palmer Concert gratuit. Réservation conseillée, invitation à télécharger un mois avant le concert.

Sa voix profonde, son mélange étudié des rythmes jazz et afro-cubain, son interprétation à la fois gracieuse et spontanée font de la violoniste chanteuse et compositrice d’origine cubaine l’une des artistes les plus intéressantes de la scène contemporaine. Dans le cadre de la journée de clôture du FAB. Son séjour récent à Salvador de Bahia a inspiré son dernier album, Habana – Bahia, interprété ici en quintet.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/yilian.canizares/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T17:30:00+02:00 – 2023-10-15T19:30:00+02:00

