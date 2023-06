Louis Jucker Rocher de Palmer Cenon, 15 octobre 2023, Cenon.

Louis Jucker Dimanche 15 octobre, 15h45 Rocher de Palmer Concert gratuit. Entrée libre.

Louis Jucker présente son nouveau set solo, un laboratoire folk de voyage à base d’instruments valises conçus par ses soins. Il joue des chansons issues de son nouvel album Suitcase Suite. Dans le cadre de la journée de clôture du FAB. Son nouvel album Suitcase Suite a été écrit intégralement à base d’un instrumentarium d’une quinzaine de valises conçues dans son grenier. Un processus qui condense tout ce qu’il aime faire de sa vie ; fouiller dans les brocantes, bricoler dans son grenier, recycler la maladresse et les hasards heureux, faire vibrer des cordes et tourner des boutons, sonoriser des mécanismes, distordre les sons et les images, tirer des câbles et chanter dans des dictaphones.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/fab/louis.jucker.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T15:45:00+02:00 – 2023-10-15T17:45:00+02:00

