Gironde Super Ego, le nouveau show d’Ego le cachalot Rocher de Palmer Cenon, 14 octobre 2023, Cenon. Super Ego, le nouveau show d’Ego le cachalot Samedi 14 octobre, 11h30 Rocher de Palmer Plein tarif : 8€ | Tarif -de 12 ans: 6€ Dix ans d’existence, plus de 400 concerts au compteur, 3 albums dans les bacs, Ego le cachalot fête sa première dizaine en fanfare avec la sortie d’un coffret appétissant regroupant l’ensemble de sa discographie et la tournée d’un nouveau spectacle à la hauteur de l’événement intitulé Super Ego ! EN SAVOIR PLUS Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/superego/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

