Concert d’ouverture du Festival MÀD 2023 Rocher de Palmer Cenon, 12 octobre 2023, Cenon.

Concert d’ouverture du Festival MÀD 2023 Jeudi 12 octobre, 20h30 Rocher de Palmer ◗ Tarifs : 12€ / 5€ – Carte jeune Bordeaux Métropole : 1 place achetée = 1 place offerte

Dans le cadre du MÀD, festival des musiques de création de Bordeaux Métropole, du 12 au 18 octobre 2023.

◗ ◗ ◗ Concert 1 · Pascal Contet – Artiste Génération Spedidam

Accordéoniste incontournable dans la création contemporaine et pionnier en la matière en France, Pascal Contet compte environ 300 œuvres à son actif. Ce qui l’anime le plus est l’intériorité et le voyage immédiat grâce aux sons de son instrument polyvalent et multiculturel. Ce premier concert est une invitation à lâcher les amarres et écouter les musiques d’ailleurs !

◗ Programme

Inge Morgenroth / Dear Kokon (16’)

Pascal Contet / No way out (10’)

Pascal Contet / Un titre imaginaire (création 2023) (6’)

◗ ◗ ◗ Concert 2 · « Désordre », carte blanche au SCRIME

Le SCRIME propose un florilège d’œuvres déclinant musique acousmatique, improvisation et expérimentation sonore. C’est autour de Laurent Soulié, György Kurtag, Joseph Larralde, Jean-Michel Rivet et la chanteuse Miren Cales que le SCRIME offrira à ses auditeurs un éloge aux ouïes.

◗ Programme

– Variations pour une porte et un délire – Jean-Michel Rivet, électronique et Etienne Rolin, glissotar.

Aux Entrelacs – Miren Cales, voix et Laurent Soulié,Handsonic et Laptop

Lacus Temporis (Pièce acousmatique) – Laurent Soulié

Variation pour guitare augmentée – Joseph Larralde

Variation pour Métaphorminx » – György Kurtag, Handsonic et Donatien Garnier, Métaphorminx

Improvisation en tutti

Rocher de Palmer 1 Rue Aristide Briand, 33152 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://lerocherdepalmer.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/proxima-centauri/evenements/concert-d-ouverture-du-mad-au-rocher-de-palmer?fbclid=IwAR0xPoTziUHgyumHHN7Wxdqbr6nN8XgP_hmc5wgZyLb1nqv9Yy9KY4YNyRs »}] [{« link »: « https://lefestivalmad.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T20:30:00+02:00 – 2023-10-12T22:00:00+02:00

2023-10-12T20:30:00+02:00 – 2023-10-12T22:00:00+02:00

concert electronique