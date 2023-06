Épopée Rocher de Palmer Cenon, 2 octobre 2023, Cenon.

Elle confie son histoire au public, ses peurs, son courage, sa traversée de nombreux pays qui l’amène par nécessité à développer un langage universel. En s’appuyant sur la langue des signes, elle construit à partir de cette expérience un moyen de communication accessible en utilisant ses mains, à force d’images éloquentes, de mots empruntés aux langues croisées sur sa route, de gestes et de silences. Le conte se fait limpide, touchant, captivant grâce à l’interprétation pleine d’humanité et d’intensité de la comédienne Irene Dafonte, complétée et enrichie sur scène par le sax et la clarinette de Marc Closier.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/el.destino/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

