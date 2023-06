Les écrivain.e.s s’engagent pour SOS MEDITERRANEE Rocher de Palmer Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Les écrivain.e.s s'engagent pour SOS MEDITERRANEE

Dimanche 1 octobre, 16h00
Rocher de Palmer
Tarif unique : 16€ reversés à SOS MEDITERRANEE – Gratuit pour les moins de 15 ans

Les écrivains Jean-Baptiste del Amo, Marie Darrieussecq, Maylis de Kerangal et Muriel Barbery échangeront sur les raisons de leur participation au recueil SOS MEDITERRANEE, Les écrivains s'engagent dont des comédien.ne.s liront des passages.

Rocher de Palmer
1 rue Aristide Briand
Cenon 33150
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

