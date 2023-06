Exposition Sillons Rocher de Palmer Cenon, 7 septembre 2023, Cenon.

Exposition Sillons Jeudi 7 septembre, 18h30 Rocher de Palmer Entrée libre, du lundi au vendredi et les soirs de concerts

Sillons c’est aussi le nom de l’exposition présentée par le Rocher de Palmer et réalisée avec la complicité de deux photographes : Alexia Arrizabalaga et Marine Lastecoueres. Elles ont croisé sur l’une des scènes du Rocher de Palmer, le chemin d’artistes exclusivement jazz et musiques du monde. Ces noms connus ou ces talents émergents, ces musicien.ne.s du bout du monde ou d’à côté, elles en ont capté les traits et les lives avec leur appareil photographique. Et livrent à travers une quarantaine de clichés la trace tangible de moments intenses et de découvertes musicales salutaires.

Le Rocher de Palmer c'est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-07T18:30:00+02:00 – 2023-09-07T23:00:00+02:00

rocher de palmer cenon