Lancement de saison Rocher de Palmer Cenon, 7 septembre 2023, Cenon.

Lancement de saison 7 et 8 septembre Rocher de Palmer

Non pas 1, non pas 2, non pas 3 mais 4 ! Nous vous proposons 4 rendez-vous pour venir fêter la réouverture du Rocher et découvrir les réjouissances de cette nouvelle saison forcément sensationnelle. Avec la possibilité de bénéficier de tarifs préférentiels sur les concerts de la saison. Et même de gagner des places et des abonnements si vous êtes joueurs et joueuses.

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/lancement/2023.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-07T09:00:00+02:00 – 2023-09-07T23:00:00+02:00

2023-09-08T09:00:00+02:00 – 2023-09-08T23:00:00+02:00

rocher de palmer cenon