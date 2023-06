Festival R’Festif Rocher de Palmer Cenon Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde Festival R’Festif Rocher de Palmer Cenon, 29 juin 2023, Cenon. Festival R’Festif Jeudi 29 juin, 09h00 Rocher de Palmer Entrée libre et gratuite L’Association Rénovation et ses 70 partenaires, co-organisateurs du festival accompagnent au quotidien, des enfants, des adolescents et des adultes en situation de fragilité en raison d’un handicap, d’un parcours de vie atypique ou d’une vulnérabilité sociale. Le festival est une parenthèse, une bulle festive qui apporte espoir, joie et courage à toutes celles et ceux qui y participent. Venez découvrir le village associatif, les scènes ouvertes, activités sportives, ateliers et conférences dans une ambiance de fête et de partage. Rendez-vous au Rocher de Palmer le jeudi 29 juin 2023 Toutes les infos et le programme sur ce lien. Rocher de Palmer 1 Rue Aristide Briand, 33152 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://rfestif.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

