Exposition L’œil de Ken « Les ondes de la rive droite » 28 juin – 29 septembre Rocher de Palmer , du lundi au vendredi et les soirs de concerts

Un œil qui nous embarque de nouveau cette année sur les chemins de la rive droite de la Garonne à Cenon, Floirac et Lormont, à la rencontre de celles et ceux qui prennent le micro lors des open-mics (micro ouverts) organisés en pied d’immeuble des quartiers, ou bien encore de celles et ceux qui se sont engagé.e.s dans des actions de création sonore, photos et vidéo dans le cadre du projet Opus. À travers cette exposition qui s’installe en grand sur les vitres du Rocher tout au long de l’été, le photographe nous invite à découvrir treize portraits d’hommes et de femmes aux parcours inspirants. C’est aussi l’occasion de s’immerger dans la culture hip-hop, vecteur d’émancipation, de lien social et de construction personnelle. Bref, une rencontre culturelle.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/forum/opus/palmer.block.party/2023/exposition.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T09:00:00+02:00 – 2023-06-28T23:00:00+02:00

2023-09-29T09:00:00+02:00 – 2023-09-29T23:00:00+02:00

