Gala de danses Dimanche 11 juin, 15h00, 17h30 Rocher de Palmer 5€

Les associations Mouvements vivants pour la danse contemporaine, et l’école de danse de Cenon pour la danse classique proposeront à tour de rôle, un spectacle à l’occasion du gala de danse annuel.

Danse contemporaine, 15h-15h30

Marie Schang, professeure et chorégraphe de l’association mouvements vivants présente « escapade dansée »

Danse classique, 17h30-19h

Les élèves de l’école de danse de Cenon sous la houlette d’Annie Cazou, professeure de danse classique à l’école de danse de Cenon présentent:

En 1ère partie: « La belle au bois dormant », « introduction » et « valse », « festival des fleurs à Genzano » & la « valse des fleurs »

En 2ème partie: un spectacle par les élèves de l’école de danse de Cenon, avec la participation des élèves d’Andernos et les danseurs de l’Opéra de Bordeaux.

Rocher de Palmer 1, rue Aristide Briand 33152 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556863843 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T15:00:00+02:00 – 2023-06-11T15:30:00+02:00

2023-06-11T17:30:00+02:00 – 2023-06-11T19:00:00+02:00