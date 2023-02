La Grande foire de Bâbord Rocher de Palmer, 3 juin 2023, Cenon.

Concerts gratuits. Réservation conseillée, invitation à télécharger un mois avant le concert.

Dans l’esprit d’un miel bio ou d’un lait équitable, Bâbord propose le 1er label circuit court porté par des producteurs/trices de musique de Nouvelle Aquitaine.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Bâbord n’est pas là pour faire de l’ombre à Beyoncé, mais pour vous faire découvrir celle qui se trouve à Gueret ! Engagé en faveur de l’environnement, de l’égalité femme-homme, et de la solidarité, Bâbord prend les paris : nous qui faisons toujours plus attention aux produits que nous mettons dans nos assiettes, pourquoi ne pas nous intéresser à ce que l’on met dans nos oreilles ? L’équipage motivé (et motivant) de Bâbord vous accueille donc pour une journée unique à bord du Rocher et du parc Palmer pour sa grande foire de lancement : marché de producteurs culturels & artisanaux, atelier de graffiti végétal, friperie, flocage ambulant (venez avec votre t-shirt ou achetez-en un à la friperie), troc de plantes, sculptures musicales et interactives, jeux et spectacles de rue (ou de parc) et évidemment… concerts.

