Projection « Queen Kidjo, le rythme absolu » Rocher de Palmer, 31 mai 2023, Cenon.

Entrée libre

À la Cabane du monde du Rocher de Palmer, des films documentaires sont projetés, autant portraits d’artistes que panoramas ou historiques d’un genre musical.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

un film documentaire réalisé par Claire Duguet / Causette Prod et Morgane – 2021. Un portrait d'Angélique Kidjo, chanteuse béninoise « 5 étoiles », comme le nombre de ses Grammy Awards (récompense musicale la plus prestigieuse aux Etats-Unis). Connue dans le monde entier, elle fait danser la planète depuis plus de trente ans. Figure tutélaire pour la nouvelle génération d'artistes africains, elle est aussi une énergique activiste, classée parmi les 100 femmes les plus influentes du monde par la presse anglaise (The Guardian) et américaine (Forbes). Ce film raconte sa vie, ses engagements et ses choix artistiques jusqu'à aujourd'hui.

