Musica Palmer Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Musica Palmer Rocher de Palmer, 31 mai 2023, Cenon. Musica Palmer 31 mai – 2 juin 2023 Rocher de Palmer

Concerts gratuits. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Musica Palmer met en scène les élèves du Département Musiques Actuelles Amplifiées dans le cadre de leurs évaluations. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux. EN SAVOIR PLUS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T09:00:00+02:00

2023-06-02T23:00:00+02:00

