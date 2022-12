Youn Sun Nah Quartet Rocher de Palmer, 25 mai 2023, Cenon.

Youn Sun Nah Quartet Jeudi 25 mai 2023, 20h30 Rocher de Palmer

Plein tarif : 30€ | Tarif abonné : 27€ | Tarif guichet : 32€ – Places assises numérotées

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

La chanteuse de jazz vocal n’en finit pas de se réinventer, toujours prête à sortir de sa zone de confort musicale. Elle révèle une nouvelle facette de ses talents dans Waking World, son dernier album. La sud coréenne francophile évolue sur la scène jazz internationale depuis une vingtaine d’années, auréolée de disques d’or et prix professionnels récompensant notamment la technicité vocale de la chanteuse. Avec Waking World, Youn Sun Nah s’attelle pour la première fois à l’écriture. Dans cet onzième album démarré pendant le confinement vécu en Corée, elle s’y révèle prolifique à travers 11 morceaux, dont elle a également composé la musique et travaillé les arrangements. On s’éloigne ici du jazz, on déambule à travers des ballades désenchantées, des sonorités électroniques, des rythmiques rock, soul, blues. On reste envoûté par le potentiel émotionnel de sa voix d’or, son chant à fleur de peau illuminant des textes introspectifs, reflets de ses états d’âmes, entre joie et mélancolie. Tout en nuances.

