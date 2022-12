Argentina Canta y Baila Rocher de Palmer, 19 mai 2023, Cenon.

Argentina Canta y Baila Vendredi 19 mai 2023, 20h30 Rocher de Palmer

Plein tarif : 22€ / Tarif abonné : 19€ / Tarif guichet : 25€ / Pass J’n’W : 10€

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

11 artistes interprètent sur scène toute la beauté et la force d’une culture vivante qui ne cesse d’évoluer : le tango et le folklore argentin. D’une grande richesse musicale, l’Argentine fait entendre du Nord au Sud un répertoire porteur de tradition et de contemporanéité. Ce spectacle riche en rythmes et poésie, réunit une large palette musicale qui se chante et se danse également : tangos, milongas, valses, zambas, chacareras… De Buenos Aires, capital de l’Argentine où le tango est roi, jusqu’au confins de la pampa, le peuple argentin est porteur d’une forte histoire d’immigration. Sa culture est tintée des sonorités espagnoles, italiennes, polonaises, françaises… Une fusion de couleurs, des sentiments et d’harmonies qui ont donné comme résultat une identité culturelle aujourd’hui connue dans le monde entier.

