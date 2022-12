Sieste musicale « Chapeau Maestro ! » Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Sieste musicale « Chapeau Maestro ! » Rocher de Palmer, 17 mai 2023, Cenon. Sieste musicale « Chapeau Maestro ! » Mercredi 17 mai 2023, 15h00 Rocher de Palmer

Entrée libre

À la Cabane du monde du Rocher de Palmer, installé dans des transats, (re)découvrez l’histoire et la modernité musicale de territoires au son des musiques du monde. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux. Hommage à Juan José Mosalini, compositeur et bandonéoniste argentin, parti en mai 2022. En partenariat avec le Bordeaux Cité Tango Festival dans sa 10ème édition. EN SAVOIR PLUS

