Yonathan Avishai Trio « Joys and Solitudes » Rocher de Palmer, 29 avril 2023, Cenon.

Plein tarif : 20€ | Tarif abonné : 17€ | Tarif guichet : 22€

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Tout en pulsations, respirations et suspension(s), le concert du pianiste Yonathan Avishai, en trio, s’annonce comme un instant hors du temps. Une parenthèse intimiste dans laquelle il fait bon se glisser. Les connaisseurs ont déjà repéré Yonathan Avishai, sideman inspiré et élégant d’autres éminences émergentes ou confirmées du jazz, le trompettiste Avishai Cohen, le contrebassiste Omer Avital ou le saxophoniste Arnie Lawrence. Après deux albums avec Modern Times (projet à géométrie variable où l’on croise déjà Yoni Zelnik et Donald Kontomanou), le pianiste israélien installé en France fait son entrée en 2019 chez ECM avec Joys and Solitudes. Un disque personnel, fait de motifs intimes brodés avec délicatesse, où il semble se dévoiler. Qu’il la joue blues, swing ou jazz feutré, sa musique chaleureuse caresse en douceur nos perceptions, nos émotions et parfois même sonde les profondeurs de notre mémoire. Quand le trio s’élance, on tend l’oreille et on sent sur sa joue le souffle apaisant et bienfaisant de « l’invisible danse du vent ».

