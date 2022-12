Ramazan Sesler « De père en fils, une légende de la clarinette » Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Ramazan Sesler « De père en fils, une légende de la clarinette » Samedi 29 avril 2023, 20h30 Rocher de Palmer

Plein tarif : 22€ / Tarif abonné : 19€ / Tarif guichet : 24€ – Places assises numérotées

Le clarinettiste Ramazan Sesler perpétue avec respect et talent le souffle et les rythmes des Balkans, héritage familial depuis trois générations. Un trésor qu’il partage dans le projet… Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux. Le clarinettiste Ramazan Sesler perpétue avec respect et talent le souffle et les rythmes des Balkans, héritage familial depuis trois générations. Un trésor qu’il partage dans le projet live « De père en fils, une légende de la clarinette ». L’illustre lignée de musiciens arrive dans la région de Keşan après l’échange de populations greco-turques de 1922. Le grand-père Mümin, joueur de kaba zourna (famille des haut-bois) est le détenteur d’un patrimoine musical traditionnel, nourri de techniques et d’un style qui placeront ce clan dans le camp des musiciens incontestés des fêtes familiales. Scènes de concert, tavernes, mariages… le père, Selim s’aguerrit et développe une maîtrise de son instrument qui lui vaudra une notoriété internationale. Celui que l’on surnommera le John Coltrane de la clarinette disparaîtra en 2014. Il laisse au fils Ramazan les clés et secrets du patrimoine musical. Sur scène, accompagné de ténors de la scène stambouliote, « le souffle raffiné de sa clarinette nous mènera des makams délicats à l’euphorie des cadences festives des Balkans ». EN SAVOIR PLUS

