Eliasse Rocher de Palmer, 28 avril 2023, Cenon.

Concert gratuit. Réservation conseillée, invitation à télécharger un mois avant le concert.

Eliasse insuffle et respire le Zangoma, un style musical, qui croise et concentre les musiques occidentales, comoriennes et indo-océaniques. Du groove, du groove, du groove.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Depuis le temps qu’on les écoute en duo, ils nous apparaîtraient presque comme des paires On a vu Eliasse enflammer la scène lormontaise du Festival de Hauts de Garonne l’été dernier. On a vu Eliasse en finale du sixième Prix des musiques d’ici. Et on a donc bien envie de vous convaincre de venir le découvrir lors de sa sortie de résidence. Il présentera son dernier album Zangoma, du nom d’un métissage musical, qu’Eliasse, fidèle à son archipel et ses richesses, emprunte au chanteur mahorais Baco. L’esprit et le son Zangoma, c’est un une musique plurielle qui embrasse les sonorités typiques et méconnues comme le twarab et le mgodro, et des genres populaires et festifs comme le maloya ou l’afrobeat. Pour servir ce plat de choix consistant taillé pour nous repaître d’un groove gourmand, la guitare rock d’Eliasse est accompagnée de la batterie puissante de Fred Girard et de la basse-qui-balance de Jérémy Ortal.

