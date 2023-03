Imhotep « Vivre Ens’cirque » Rocher de Palmer, 22 avril 2023, Cenon.

Imhotep « Vivre Ens’cirque » Samedi 22 avril, 20h30 Rocher de Palmer Tarifs : + de 15 ans : 16€ / 6-14 ans : 9€ / – de 6 ans : 4€

À la fois centre de promotions des arts du cirque et troupe, l’association Imhotep cirque est avant tout une aventure humaine et artistique. L’apprentissage tient compte des personnalités, veillant à laisser sa place à chacun des élèves. Formateurs et intervenants stimulent leur confiance, conscients que l’épanouissement individuel est étroitement lié à la réussite collective. Ici on fait corps. Ces vertus essentielles ont sûrement à voir avec ce qui fait la spécialité de la troupe Imhotep et qui lui a donné son nom, les pyramides humaines, en référence à l’architecte égyptien. Comprenez donc que les repères terrestres sont bousculés, et ne soyez pas surpris si « on danse sur les mains, que l’on mange les pieds en l’air et que l’on dort la tête en bas ». Chorégraphie : Karine Ciantar

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c'est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

2023-04-22T20:30:00+02:00 – 2023-04-22T22:30:00+02:00

