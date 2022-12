Wyman Low Release Party Rocher de Palmer, 8 avril 2023, Cenon.

Wyman Low Release Party Samedi 8 avril 2023, 20h30 Rocher de Palmer

Tarif unique : 8€

Cinq ans après son premier album Trippin’ en forme de carnet de voyage, le chanteur guitariste livre son second opus reggae, New Dream, avec le désir de nous emporter dans un…

Cinq ans après son premier album Trippin’ en forme de carnet de voyage, le chanteur guitariste livre son second opus reggae, New Dream, avec le désir de nous emporter dans un tourbillon musical positif et tout en couleurs. Il ne s’en cache pas : l’arrivée de sa petite fille au moment de Trippin’ reste une source de bonheur et de joie inépuisables. Gorgé d’ondes positives, le bordelais Wyman Low puise dans cet état d’esprit bénéfique pour donner des couleurs et de l’énergie à son second album attendu pour le premier trimestre 2023. Wyman Low y chante en anglais et brésilien des textes inspirés par ses voyages dans les Caraïbes, en Amérique du Sud ou en Guinée. Avec ses musiciens The Ravers et des invités surprises qui ont contribué à New Dream, le guitariste dont la voix et le chant s’inspirent aussi de l’énergie soul d’un Peter Tosh nous prépare une sortie d’album live à partager sans modération.

