Les Mamans du Congo & Rrobin Vendredi 7 avril 2023, 20h30 Rocher de Palmer

Plein tarif : 22€ | Tarif abonné : 19€ | Tarif guichet : 25€ – Places numérotées

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Lorsque les berceuses bantu du collectif afro-féministe de Brazzaville se parent des musiques électroniques du beatmaker Rrobin, naît une fusion exaltante de chants traditionnels et de sons actuels. La chanteuse et percussionniste Gladys Samba est à la tête des Mamans du Congo, collectif musico-militant né en 2018. A l’aide d’instruments faits maison, elles racontent l’histoire de leur peuple et prônent l’émancipation des femmes dans une société patriarcale oppressante. Une transmission par le chant de comptines et berceuses ancestrales à laquelle elles donnent aujourd’hui de nouvelles résonances. Grâce à la rencontre du beatmaker Rrobin, (dont on dit qu’il parle à l’oreille de la house et du rap), le message gagne en force et en contemporanéité. La présence de machines aux côté de fourchettes, paniers, pilons et autre matériel de récupération, le flow cadencé de Glawdys en langue lari et les chœurs entêtants emmenés par des rythmiques explosives, annoncent un live où chant et danse pourraient nous mener jusqu’à la transe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T20:30:00+02:00

2023-04-07T22:30:00+02:00