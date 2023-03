Rencontre « Comment réduire notre dépendance à la voiture ? » Rocher de Palmer Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Rencontre « Comment réduire notre dépendance à la voiture ? » Rocher de Palmer, 6 avril 2023, Cenon. Rencontre « Comment réduire notre dépendance à la voiture ? » Jeudi 6 avril, 20h30 Rocher de Palmer Entrée libre sur réservation. En France, les voitures particulières contribuent à hauteur de 54% aux émissions de gaz à effet de serre des transports. C’est donc un secteur-clef dans la stratégie de décarbonation engagée au niveau national. Ce n’est plus une surprise pour personne : pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, il nous faudra utiliser la voiture moins souvent, moins vite et moins longtemps. EN SAVOIR PLUS Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/rencontres/mobilite.php »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

