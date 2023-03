Opus 23.1 – Jeune Génération Rocher de Palmer Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde

Opus 23.1 – Jeune Génération Rocher de Palmer, 6 avril 2023, Cenon. Opus 23.1 – Jeune Génération Jeudi 6 avril, 20h30 Rocher de Palmer Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 5€ Proxima Centauri, le Trio Feedback (Espagne) et l’ensemble du PESMD

vous proposent de découvrir le dynamisme et la créativité bouillonnante

de la nouvelle génération de compositeur·rice·s de la scène musicale

européenne.

Pour cette soirée mettant la musique d’aujourd’hui à l’honneur, les

nouvelles technologies seront intégrées : de la combinaison

d’instruments acoustiques avec de l’électronique, à l’instrument

transformé associé à la vidéo. Programme

Thierry ALLA / Artificiel

Ramon LAZKANO / Irarki-2

Kevin JUILLERAT / l’Etang du patriarche

Helga Arias PARRA / Noise-induced hearing loss

Ivo MALEC / Pieris

José Manuel LOPEZ LOPEZ / Trio IV

Demian RUDEL REY / Parálaksis (création mondiale) 6 AVRIL 2023 – 20H30 LE ROCHER DE PALMER Informations : proximacentauri.fr

proximacentauri@proximacentauri.fr · 05 57 95 71 52 Rocher de Palmer 1 Rue Aristide Briand, 33152 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://lerocherdepalmer.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://rb.gy/0tac8x »}] [{« link »: « mailto:proximacentauri@proximacentauri.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T20:30:00+02:00 – 2023-04-06T22:00:00+02:00

2023-04-06T20:30:00+02:00 – 2023-04-06T22:00:00+02:00 musique musique contemporaine Proxima Centauri

