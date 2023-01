Proxima Centauri « Opus 23.1 – Jeune génération » Rocher de Palmer Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Proxima Centauri « Opus 23.1 – Jeune génération » Jeudi 6 avril, 20h30 Rocher de Palmer

Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 5€ – Réservations : communication@proximacentauri.fr

Pour ce premier OPUS de la saison, Proxima Centauri et le Trio Feedback (Espagne) vous proposent de découvrir le dynamisme et la créativité bouillonnante de la nouvelle génération de… Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux. Pour ce premier OPUS de la saison, Proxima Centauri et le Trio Feedback (Espagne) vous proposent de découvrir le dynamisme et la créativité bouillonnante de la nouvelle génération de compositeur·rice·s de la scène musicale d’aujourd’hui. Pour cette soirée mettant la musique contemporaine à l’honneur, les nouvelles technologies seront intégrées : de la combinaison d’instruments acoustiques avec de l’électronique, à l’instrument transformé associé à la vidéo. L’ensemble du PESMD sera également convié. EN SAVOIR PLUS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T20:30:00+02:00

2023-04-06T22:30:00+02:00

