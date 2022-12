Thierry Eliez « Emerson Enigma » Rocher de Palmer, 1 avril 2023, Cenon.

Thierry Eliez « Emerson Enigma » Samedi 1 avril 2023, 20h30 Rocher de Palmer

Plein tarif : 25€ / Tarif abonné : 22€ / Tarif guichet : 27€ – Places assises numérotées

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

Entre hommage et relecture, le pianiste de jazz Thierry Eliez explore l’oeuvre bourrée d’audace de Keith Emerson, lui-même pianiste mais aussi compositeur et fondateur du trio anglais des années 70, Emerson, Lake & Palmer. Avec plus de 40 millions d’albums vendus durant sa carrière, Emerson, Lake & Palmer a marqué l’histoire de la musique progressive, la nourrissant d’influences classiques majestueusement servies par des musiciens virtuoses. Fasciné par la créativité de Keith Emerson avec qui il nouera une amitié avant sa mort, Thierry Eliez est bien placé pour partager quelques clés de l’oeuvre luxuriante du compositeur. Le pianiste génial parvient à exhumer la substantifique moelle des oeuvres originales qu’il a déshabillées de ses sonorités électriques très 70’s et « mêle adroitement âpretés et mélodies, classicisme et modernisme, harmonies et rythmes complexes ». Orgue Hammond et synthé laissent ici la place à un accompagnement de haut vol, le puissant quatuor à cordes Manticore.

