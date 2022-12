Festival Imprimé Rocher de Palmer, 1 avril 2023, Cenon.

Le festival Imprimé réunit des journalistes de médias nationaux et locaux et des citoyen·nes pour une journée de réflexion et d’échanges autour des sujets qui fondent le commun de notre société. Enjeux climatiques, questions de genres et d’identités, justice sociale, indépendance de la presse… Comment les médias peuvent-ils donner la parole à celles et ceux qui font bouger les lignes ? Mieux raconter la diversité des initiatives à l’échelle du territoire ? Enquêter, documenter, croiser les regards et les façons de faire pour trouver des solutions aux défis sociaux, politiques et environnementaux ? Des problématiques que soulèvent la seconde édition du festival Imprimé avec au programme : 5 conférences sur 5 thématiques : écologie et désobéissance / féminisme et transidentité / football et politique / musique et culture populaire / journalisme d’investigation et procès bâillon, des ateliers d’éducation aux médias et des stands de découverte et d’échange avec des médias et journalistes venus de toute la France.

